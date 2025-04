Aposentado pede indenização de R$ 15 mil após sofrer com fraudes no INSS

Aos 67 anos, o aposentado José Pires tenta reaver na Justiça o dinheiro que foi debitado sem seu aval pela MasterPrev, uma entidade de classe que cobrou "mensalidade associativa" do seu pagamento da aposentadoria pelo INSS em 2024. Pires não autorizou a cobrança, tenta ser ressarcido e entrou na justiça pedindo R$ 15 mil por danos morais.

Ele tem tetraparesia grave: sofreu um acidente, fraturou a coluna e quase não tem força para mover pernas e braços. O sedentarismo compulsório provocou outros problemas de saúde: ele é cadeirante, hipertenso, com problema no coração e diabetes tipo 2. Toma 8 comprimidos ao dia. "É difícil", afirma. O dinheiro do INSS é essencial para pagar as contas.

A MasterPrev não foi alvo da operação deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Mas o relatório da PF a coloca como uma das 32 entidades suspeitas de fazer parte de um esquema de fraude contra aposentados do INSS. Todas tiveram os contratos de contribuição suspensos por determinação do governo. A MasterPrev não falou sobre o caso específico nem detalhou como pedir ressarcimento, mas defendeu as regras para os associados (leia mais ao final).