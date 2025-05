STF usa com Bolsonaro e Ramagem mesma lógica da Lava Jato com Lula e Dilma

Hoje, os processos relacionados ao 8 de Janeiro estão concentrados no ministro Alexandre de Moraes. Mesmo quem não tem foro privilegiado está sendo julgado no STF, pois a Corte entende que tentativa de golpe é um crime grave contra a democracia.

No caso Ramagem (e, por consequência, Bolsonaro), o presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, avisou: a Câmara não pode suspender o processo inteiro. Segundo a Constituição, o Congresso pode interromper o andamento de ações penais, mas apenas nos casos em que o crime foi cometido após a diplomação do parlamentar.

No caso da tentativa de golpe, a acusação afirma que o ato estava sendo orquestrado desde 2021 por Bolsonaro e aliados —portanto, antes de Ramagem se eleger deputado.

Vale ou não para terceiros?

Os deputados bolsonaristas defendem o seguinte raciocínio para pedir a interrupção do processo contra o ex-presidente: Ramagem tem direito a ter a ação paralisada e a medida deveria ser estendida a todos os que estão na mesma ação.

Na avaliação desses parlamentares da direita, houve um erro dos ministros em não fatiar a ação. A medida teria impedido esta vinculação. Mas esta nunca foi a jurisprudência do STF.