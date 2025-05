Para centrão, frente ampla da direita sem Bolsonaro vai naufragar

Entrariam nesse grupo os governadores Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, por exemplo.

Mas vários pontos pesam contra o discurso de Temer. Em primeiro lugar, o ex-presidente não tem força para articular uma frente da direita sem Bolsonaro.

Entre deputados e senadores, é praticamente um consenso que Bolsonaro dará o aval para o candidato da direita.

Em segundo lugar, os partidos não teriam motivo para retirar candidatura, uma vez que todos os pré-candidatos estão mais ou menos no mesmo patamar nas pesquisas de intenção de votos.

Um líder partidário afirma que o único nome de consenso para que os outros desistam é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Um outro ponto está na federação entre União Brasil e Progressistas, uma superaliança do centrão comandada por Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que são próximos da família Bolsonaro —Ciro foi ministro da Casa Civil e Rueda tem proximidade com Flávio e Eduardo, filhos do ex-presidente.