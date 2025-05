Anielle defende Janja após caso TikTok em reunião com Xi: 'Desproporcional'

A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco saiu em defesa da primeira-dama Janja no caso envolvendo a conversa de Lula e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com líder chinês Xi Jinping sobre o TikTok.

Lula, Janja e um grupo de ministros participaram de um jantar reservado na China na noite de terça e a rede social entrou na pauta. Ao G1, um dos presentes disse que Janja fez uma interferência e causou "climão". O presidente negou a versão, disse que ele mesmo introduziu o tema e que Janja pediu a palavra para tratar sobre a situação no Brasil.

"Toda vez que a gente tem uma mulher à frente de uma pauta, ou que tome a frente, para falar qualquer coisa —e, neste caso, ela nem tinha tomado a frente —ela é atacada da maneira como é atacada, de uma maneira desproporcional. E muitas vezes isso recai sobre todas as mulheres do governo", disse Anielle na noite de ontem em evento do Prerrogativas, grupo de advogados ligados ao governo.