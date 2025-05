Lula aposta até em carro elétrico da China em Goiás, mas vê voto distante

Assim como em outros estados do Centro-Oeste e em regiões do agronegócio, o antipetismo é forte em Goiás. O eleitorado e as lideranças políticas têm sido nos últimos anos alinhados ao bolsonarismo.

"Em Goiás, o governador Maguito Vilela foi o responsável por levar a Mitsubishi em 1998, no mesmo ano em que o adversário político do grupo [Marconi Perillo] foi eleito governador", diz Lucas Vergilio, ex-deputado federal que atuou como líder do Solidariedade na Câmara e agora exerce mandato como vereador em Goiânia pelo MDB.

Vergilio diz que a atração de investimentos e a geração de empregos são positivas, mas que a chance de isso se reverter em voto para o governo federal é baixa. "Não vejo ganho eleitoral para o PT."

Um aliado de Lula que prefere não ter o nome divulgado diz que a atração de investimentos a um local não está associada diretamente ao aumento da popularidade e esse descolamento tem aumentado nos últimos anos.

Ele cita como exemplo os aportes feitos pelo governo federal no Rio Grande do Sul após a tragédia das chuvas. Diz também que os investimentos na Embraer não dão retorno eleitoral em São José dos Campos (SP).

Uma fonte próxima a Caiado diz que o governador tem como capitalizar o investimento anunciado pelo governo federal e usar sua força política e a máquina do estado para não deixar o adversário avançar nesse campo —por exemplo, dizer que abriu caminho para investimentos chineses no estado. No fim de 2023, ele passou 14 dias em missão no país.