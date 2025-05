Prisão de chefe do PCC dá a Lewandowski munição para acelerar PEC

A prisão neste fim de semana do traficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, um dos líderes do PCC, reforça a necessidade de o Congresso analisar e aprovar a PEC da Segurança Pública, disse hoje o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça).

Ele afirmou que o trabalho integrado de diferentes forças de segurança, nacionais e internacionais, permitiu a identificação, a prisão e a extradição de Tuta da Bolívia para uma penitenciária federal no Brasil.

"É importante fazer um registro de que estas investigações começaram em São Paulo, a partir de uma ação do combativo Ministério Público Paulista. E isto revela, inclusive, o entrosamento das forças locais de segurança, das forças que integram o sistema, com as forças federais. É justamente aquilo que almejamos com a PEC da Segurança que está tramitando no Congresso Nacional", disse Lewandowski em entrevista à imprensa.