Malafaia critica PL por demitir Wajngarten: 'Mesmo veneno de Moraes'

O pastor Silas Malafaia criticou a decisão do PL de demitir o ex-ministro Fábio Wajngarten, que cuidava da comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, a atitude do partido foi similar ao "veneno" e às ações do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), alvo de ataques dos bolsonaristas.

"Achei uma hora errada. Podiam demitir o Fábio qualquer hora que eu não estou nem aí, não é problema meu. Agora, demitir ele baseado numa conversa dele com coronel Cid que vocês do UOL mostraram, o que estamos fazendo? Estamos respaldando essas narrativas construídas através de conversas de celulares. Isso o Alexandre de Moraes usa. Aquilo é veneno contra nós e estamos usando contra os nossos. Só isso."

O UOL revelou uma conversa privada entre Wajngarten e o tenente-coronel Mauro Cid na qual dizem preferir Lula a Michelle Bolsonaro como presidente em 2026.