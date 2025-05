Bolsonaro quer testar Carlos como candidato ao Senado fora do Rio

Mas uma cadeira no Senado garante mais força à bancada bolsonarista na Casa. Cabe ao Senado abrir processo de impeachment contra ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo.

Seu irmão Flávio Bolsonaro (PL) deve concorrer à reeleição ao Senado pelo Rio. São duas vagas por estado em disputa em 2026.

O nome de Carlos Bolsonaro para o Senado por Santa Catarina foi testado em pesquisa interna do partido, segundo uma fonte a par do assunto. Não houve rejeição.

A estratégia de lançar integrantes da família em locais que não em sua cidade de origem tem funcionado.

No ano passado, Jair Renan Bolsonaro, também do PL, foi eleito vereador pela cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele obteve a maior votação no município: 3.033 votos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi criado no Rio, mas fez carreira política em São Paulo.