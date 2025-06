Desempenho em pesquisas fortalece Michelle Bolsonaro dentro do PL para 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem ganhado força dentro do PL como o nome para a disputa presidencial de 2026. Ela tem tido bom desempenho em pesquisas eleitorais.

Na semana passada, duas pesquisas mostraram Michelle com potencial para crescer e enfrentar Lula (PT) no próximo ano.

Um levantamento feito pela AtlasIntel/Bloomberg mostra Lula com 44,4% e Michelle com 33,5% no primeiro turno; em outro, do Instituto Paraná Pesquisas limitado ao Rio de Janeiro, Lula ficou empatado tecnicamente com Michelle no primeiro turno (32,8% e 33,6%, respectivamente).