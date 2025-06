Possível sanção dos EUA a Moraes fortalece projeto de Eduardo à Presidência

Ainda que tenha um sobrenome de peso e que esteja à frente do embate entre o governo e parlamentares americanos contra Moraes, Eduardo é considerado com menos potencial eleitoral do que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Pesa ainda o fato de ele estar amadurecendo na política: é considerado de difícil acesso por diversos colegas na Câmara e também muito voltado às pautas da família ou internacionais.

A ex-primeira-dama também é considerada uma pessoa com pouco jogo de cintura para o universo da política. A diferença, segundo caciques políticos, é que Michelle é "um fenômeno" com potencial eleitoral "extremamente viável" e com discurso que chega às mulheres e aos evangélicos.

O nome do filho de Jair Bolsonaro está sendo testado pela família. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é, no momento, a aposta do clã para a sucessão presidencial.

Neste contexto, entra a declaração de Eduardo Bolsonaro à revista Veja, na semana passada, em que admite a possibilidade de concorrer ao cargo, caso seu pai determine que ele cumpra essa "missão".

Desde antes da posse de Trump, a coluna tem mostrado que ele lidera uma articulação com parlamentares americanos em busca de punição a Moraes. Eduardo se afastou do mandato em março, em princípio por um período de quatro meses, para permanecer nos Estados Unidos com este objetivo.