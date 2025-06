Zambelli está em Miami e vai seguir para Itália; meta é morar perto de Roma

"Ela não está fazendo nada errado. Ela tem passaporte italiano", diz Sóstenes.

Pela manhã, a parlamentar anunciou em entrevista à rádio Auriverde que havia deixado o Brasil por ser alvo do que ela chamou de "pressão judicial".

"Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia", disse. Ela ainda negou que esteja abandonando o país. "Gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país. Muito pelo contrário, é resistir, é continuar falando o que eu quero falar", declarou.

Em dois momentos na entrevista Zambelli fez menção de estar nos Estados Unidos antes de seguir viagem. Ela disse "aqui nos Estados Unidos" e, em seguida, se corrigiu; depois, brincou que poderia trabalhar como correspondente da rádio "lá na Europa".

Ela disse que pretende seguir o exemplo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e se articular com líderes da direita europeia para "denunciar" o que está acontecendo no Brasil — que ela entende ser uma censura promovida pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão pela Primeira Turma do STF em 14 de maio e também à perda do mandato após ser acusada de invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Como mostrou o UOL, a PGR (Procuradoria-Geral da República) vai pedir a prisão preventiva da deputada.