Centrão vai trabalhar contra resistência dos Bolsonaro a Tarcísio para 2026

Apesar da resistência da família Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), continua sendo o favorito da cúpula de partidos do centrão e da direita para ser o nome a se contrapor aLula (PT) na eleição de 2026.

No momento, a família Bolsonaro não tem em Tarcísio o nome a ser apoiado para a sucessão presidencial. O principal motivo é a falta de posicionamento público contra as ações do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que atingem Jair e Eduardo Bolsonaro.

Mas caciques partidários dizem que é possível convencer o ex-presidente "no momento certo", caso ele seja o nome de comum acordo e o único viável.