Silêncio dos Bolsonaro e de Nikolas evidencia isolamento de Zambelli

Apesar da exaltação ao colega, Eduardo não manifestou nenhum tipo de apoio a ela.

Quando se licenciou do mandato para morar nos EUA, Eduardo não tinha nenhum problema com a Justiça. Ele não era investigado e tampouco respondia a algum processo. Ele passou a ser investigado em maio, quando já estava morando havia dois meses no país.

Aliados da família Bolsonaro dizem que a atitude de Zambelli prejudica a situação jurídica tanto de Eduardo como do ex-presidente.

Ao determinar a prisão de Zambelli, Alexandre de Moraes cita esse paralelo que a deputada faz entre os casos dela e o de Eduardo.

"A ré condenada afirmou, ainda, que adotará o mesmo modus operandi utilizado pelo deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro, investigado nesta Suprema Corte pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito", escreveu Moraes na decisão.

A narrativa política comparando os casos Zambelli e Bolsonaro também está sendo bastante explorada pelo PT.