Fuga de Zambelli pressiona Bolsonaro na PF e no STF

Carla Zambelli fugiu do Brasil para não cumprir a pena de dez anos de prisão por um ataque hacker ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela diz ser vítima de perseguição política por parte do ministro Alexandre de Moraes e tem se colocado na mesma situação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

"Modus operandi" de Eduardo nos EUA

Eduardo Bolsonaro está há meses articulando junto a congressistas americanos sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em março, quando se licenciou do mandato, Eduardo não era investigado e tampouco respondia a algum processo. Sua situação jurídica mudou no fim de maio, quando ele passou a ser investigado por sua atuação nos EUA.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) diz que ele estaria tentando atrapalhar o avanço do processo contra seu pai no Brasil e pediu para o ex-presidente ser ouvido neste inquérito, uma vez que Jair Bolsonaro disse que estaria bancando a estadia de Eduardo no país.

É sobre este tema que o ex-presidente presta depoimento hoje.

Na noite de ontem, Moraes autorizou a abertura de um novo inquérito para investigar Zambelli por condutas semelhantes às que Eduardo é investigado no Supremo.