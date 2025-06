PGR pede para apurar se ex-ministro de Bolsonaro tentou passaporte para Cid

O que diz o pedido da PGR

A coluna teve acesso ao pedido de abertura de inquérito. No documento, a PGR afirma que em 12 de maio de 2025 Gilson Machado foi ao consulado de Portugal no Recife "com o propósito de obter a expedição de um passaporte português em favor de Mauro César Barbosa Cid, para viabilizar sua saída do território nacional".

No entanto, ele não obteve sucesso na emissão do documento, "sendo possível, porém, ele busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados com o mesmo objetivo".

Segundo a PF, dados do celular de Mauro Cid mostram que, em janeiro de 2023, ele procurou serviço de assessoria para obtenção da cidadania portuguesa, "ocasião em que enviou imagens de sua carteira funcional, comprovante de cidadania portuguesa" e do passaporte português de sua mãe, Agnes.

Obstrução à investigação

Os investigadores entendem que a iniciativa do ex-ministro do Turismo configura tentativa para obstruir a instrução da ação penal da trama golpista "e das demais investigações que seguem em curso, possivelmente para viabilizar a evasão do país do réu Mauro César Barbosa Cid, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento da instrução processual".