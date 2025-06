Moraes vai a festa de Nunes Marques depois de interrogar Bolsonaro

Depois de interrogar os réus da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi a uma festa na casa do colega Kassio Nunes Marques.

O evento, com tema de São João, contou com show dos cantores Zé Vaqueiro e Leo Foguete.

Ao menos 50 convidados foram ao evento, incluindo os governadores do Piauí, Rafael Fonteles (PT), do Distrito Federal, ibaneis Rocha (MDB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), os ministros Vital do Rêgo e Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), 15 ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 25 desembargadores do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) e quatro do Supremo.