Postura de Bolsonaro irrita aliados por 'humanizar' Moraes

A repercussão das falas do ex-presidente foi sentida pela família.

Seu filho Eduardo Bolsonaro foi às redes explicar a piada sobre a vaga de vice. Disse que a colocação era uma ironia; que "a graça consiste no ABSURDO do cenário apresentado como fictício"; que "a ÚLTIMA pessoa no planeta que seria escolhida para vice dele seria o Moraes" e reafirmou a candidatura do pai à Presidência em 2026. Jair Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).