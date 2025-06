Aliados de Bolsonaro veem perseguição de Moraes a futuros candidatos

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veem perseguição do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na decretação da prisão do ex-ministro do Turismo Gilson Machado.

Machado foi detido nesta manhã por suspeita de obstrução de justiça em uma investigação que apura se ele atuou para tentar tirar o tenente-coronel Mauro Cid —delator no processo que investiga a trama golpista— do Brasil.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), diz que todos os pré-candidatos do bolsonarismo ao Senado em 2026 serão alvo de ações do ministro. Machado é o nome da legenda para concorrer a uma vaga em Pernambuco.