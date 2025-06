'Como ele vai fazer um pedido em meu nome?', disse Cid sobre Machado

Na terça-feira, durante o intervalo do interrogatório dos réus da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), Mauro Cid conversou com o UOL sobre o inquérito envolvendo o ex-ministro do Turismo Gilson Machado e a suspeita de que ele teria articulado a obtenção de passaporte português para que Cid pudesse fugir do Brasil.

Mauro Cid negou qualquer tipo de articulação com o ex-ministro, disse desconhecer o caso e afirmou que trabalhou pela cidadania portuguesa, não pelo passaporte.

"Uma coisa é o processo de cidadania, que eu fiz em janeiro de 2023, quando saí da [atuação com a] Presidência. Demora quase um ano e pouco para sair. Outra coisa é pedir o passaporte. Nunca fiz o pedido [do passaporte]", disse Cid à coluna.