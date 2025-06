Aliados de Bolsonaro defendem Michelle em 2026 com 'Posto Ipiranga 2'

A chapa, portanto, abarcaria dois dos maiores partidos, o PL e o Progressistas, além de garantir apoio de bolsonaristas de outras legendas.

No entanto, essa composição dificulta a negociação com outros partidos do centrão, como MDB e PSD, que dificilmente apoiariam um Bolsonaro para presidente.

Michelle é considerada uma peça importante no tabuleiro político de 2026 por sua capilaridade junto à população de baixa renda e evangélica.