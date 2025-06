Tarcísio presidenciável força desistências e empurra Senado ao centro

Uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República em 2026 tende a empurrar os concorrentes para o Senado, levando a composição da Casa legislativa mais ao centro.

O cálculo está sendo feito por integrantes do centrão e leva em conta a potencial desistência de outros concorrentes por causa do arco de alianças que Tarcísio terá em torno de seu nome.

Os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo); de Goiás, Ronaldo Caiado (União); e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) ficariam sem força para fazer frente a Lula (PT) com Tarcísio na jogada, sendo forçados a concorrer ao Senado, diz um integrante do centrão.