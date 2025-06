Bolsonaro e ministros de Lula receberam reembolsos por gastos com saúde

Reportagens do UOL mostraram que os brasileiros desembolsaram mais de R$ 120 milhões para deputados e senadores quitarem esses gastos médicos nos últimos dez anos.

No comando das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann recebeu R$ 45,3 mil em reembolso entre 2021 e 2024 enquanto deputada. Ela respondeu, em nota, que "os reembolsos solicitados são referentes a consultas e tratamentos especializados em medicina e odontologia". "Todas as despesas foram justificadas conforme os regulamentos da Câmara dos Deputados, para serviços de saúde previstos no orçamento do Legislativo."

O atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), obteve ressarcimento de R$ 53,9 mil entre 2020 e 2022. O mandato de Queiroz como deputado por Pernambuco terminou em 2023. Ele não quis comentar o assunto.

A Câmara ressarciu a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) em R$ 320 mil. Nos últimos quatro anos, a parlamentar se submeteu a procedimentos médicos nos hospitais Copa D'Or Star e São Lucas, no Rio de Janeiro, e Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, informa sua equipe por meio de nota.

"Ao longo de mais de 40 anos de vida pública, a deputada federal Benedita da Silva sempre pautou sua atuação parlamentar pela ética, pelo compromisso com o interesse público e pela responsabilidade no uso dos recursos públicos. Em todo esse período, raríssimas vezes recorreu a benefícios pessoais vinculados ao cargo, preferindo manter sua conduta com discrição e parcimônia", diz a nota.

"No entanto, aos 83 anos de idade, enfrentando limitações naturais da idade, como osteoporose, dores articulares crônicas, problemas na coluna, lombar e joelho, a deputada precisou realizar, nos últimos quatro anos, cinco cirurgias, sendo quatro delas na coluna e uma no joelho, além de internações hospitalares, onde somente em uma delas com 26 dias de internação, além de consultas, exames e medicamentos."