Derrubada do IOF escala tensão, isola governo e pauta alianças para 2026

Oposição e centrão unidos pela derrubada

A derrota acachapante na votação da Câmara retrata também como o desgaste do governo junto à opinião pública reflete nos resultados da articulação no Congresso, uma vez que os partidos se aliam com as forças políticas que estão em ascensão.

Em fevereiro, a popularidade de Lula caiu para o nível mais baixo de seus três mandatos como presidente do Brasil. Em junho, pesquisas Datafolha e Ipsos/Ipec mostraram queda na avaliação positiva nos números de aprovação do governo.

Neste cenário, a derrubada do IOF e a consequente derrota do governo não foram resultados apenas do trabalho da oposição. Pelo contrário: incluíram os aliados de PSD, MDB, Republicanos, Progressistas e União Brasil, que têm ministérios no governo.

O argumento da oposição e dos partidos aliados era o de trabalhar contra o aumento de impostos —ao mesmo tempo em que o Congresso promove aumento de gastos, como a criação de novas vagas para deputados.

"O povo brasileiro é quem sai fortalecido, o pagador de impostos do Brasil já paga impostos demais. O governo é analógico, não tem capacidade de gerir a política econômica", disse à coluna o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido, o maior da oposição.