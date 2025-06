Bolsonaro lembra asilo a peruana e cobra ajuda a brasileira; lei desobriga

Nas redes sociais e em seu canal de WhatsApp, Bolsonaro fez postagens nas quais chama de "escárnio" o uso de avião da FAB para buscar Nadine no Peru.

Especialistas consultados pela coluna em caráter reservado afirmam que o Brasil não pode se responsabilizar por todos os cidadãos que morrem no exterior, mas ressaltam que o erro do governo foi ter promovido o transporte da ex-primeira-dama.

Em abril, ao conceder o asilo político, o governo Lula foi duramente criticado pela iniciativa —uma vez que ela foi condenada por crime comum — e por conceder um avião da FAB para a viagem de Nadine.

Josias de Souza, colunista do UOL, apontou que o governo alimentava as críticas dos bolsonaristas ao ceder o avião: "É normal a ex-primeira-dama pedir asilo no Brasil, mas é muito constrangedor o governo brasileiro lhe dar um avião. Estranho é envolver o bolso do contribuinte nisso. Se a ex-primeira-dama deseja se asilar no Brasil, não precisava dessa operação de resgate com um avião da FAB. Ela que comprasse a passagem dela ou alugasse um jatinho privado. Isso constrange o contribuinte".

Apoio humanitário

Correligionário de Bolsonaro, o senador Romário (PL-RJ) enviou ofício ao Itamaraty pedindo apoio humanitário para o caso de Juliana Marins.