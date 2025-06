Troca de ministros feita por Lula não evitou maior derrota no Congresso

Motta tem tentado criar uma "marca própria" no comando da Câmara, e pautar o IOF fez parte deste movimento. A proximidade dele com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), permitiu a articulação para as duas Casas votarem o IOF em questão de horas, colocando de lado a boa relação que ambos têm com Lula.

É um cenário diferente daquele na primeira metade do governo. Em determinado momento, Lira não conversava com o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lula vinha mantendo conversas constantes com os presidentes da Câmara e do Senado. Eles viajaram juntos para missões internacionais e demonstraram harmonia em público. Apesar disso, os dois novos se uniram e se tornaram os principais atores da derrota do petista.

Conforme mostrou a coluna, a decisão do Congresso em derrubar o decreto do IOF aumentou a tensão na relação do Congresso com o Planalto, retrata o isolamento cada vez maior do governo e mostra o caminho de alianças para a disputa presidencial de 2026.