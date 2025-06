Desgaste de Lula abre risco de debandada de ministros ainda em 2025

O desgaste do presidente Lula (PT) após o episódio da derrubada do IOF colocou nas rodas de conversas em Brasília a possibilidade de debandada de ministros do governo ainda em 2025.

À coluna, um cacique do centrão diz que a formalização da federação União Progressista pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em agosto pode ser o estopim para que partidos comecem a entregar cargos na Esplanada dos Ministérios.

A federação une o Progressistas e o União Brasil, com um e três ministérios, respectivamente. Os presidentes dos partidos são aliados de Jair Bolsonaro (PL): Ciro Nogueira, que foi seu ministro da Casa Civil, e Antônio Rueda, amigo do senador Flávio Bolsonaro.