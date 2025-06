Aliados de Bolsonaro esperam Tarcísio 'contundente' contra STF na Paulista

Mas a ausência de falas duras contra o Supremo — em especial ao que bolsonaristas consideram autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes — faz com que Tarcísio não seja, no momento, o nome da família Bolsonaro para concorrer ao Planalto em 2026.

No universo da política, é consenso que o nome da direita para 2026 precisa ter o aval do ex-presidente. Também é consenso que Tarcísio só vai sair candidato caso Bolsonaro peça a ele para concorrer.

Integrantes do centrão e do PL, contudo, dizem que é possível acabar com a resistência de Bolsonaro à candidatura de Tarcísio.

Posicionamento gera engajamento

Além de ser um sinal importante para a família, o posicionamento contra o que o bolsonarismo chama de autoritarismo do Supremo gera interesse do eleitor, dizem aliados do ex-presidente.

A avaliação é que, se a população entender que essa manifestação é igual às anteriores, vai ter menos gente na rua.