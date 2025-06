Bolsonaristas se irritam com fala presidenciável de Tarcísio que evita STF

A fala do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ontem na Avenida Paulista irritou lideranças do bolsonarismo, que viram seu discurso com uma linguagem muito mais voltada ao centro do que em defesa do ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal.

Antes do evento, pessoas próximas a Jair Bolsonaro (PL) diziam que a expectativa era que ele fizesse críticas contundentes ao Supremo e pudesse atacar especificamente o ministro Alexandre de Moraes.

No entanto, Tarcísio elogiou Bolsonaro, criticou o governo Lula e o PT e não citou o STF.