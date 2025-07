Oposição reforça foco em 'Taxad' para minar futuro sucessor de Lula

Governo enfraquecido

Enfraquecer o ministro da Fazenda reflete automaticamente na perda de força do governo como um todo. A crise do IOF foi um resultado de todo esse cenário: foram 383 votos contra a proposta de Haddad e apenas 98 a favor, menos de 1/5 do total de deputados na Câmara. No Senado, nem sequer houve votação nominal, com o governo acabando derrotado em votação simbólica.

Para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), a relação entre Fernando Haddad e Rui Costa, ministro da Casa Civil, é outro fator que prejudica o chefe da equipe econômica. Eles costumam ficar em lados opostos em questões da economia.

Ciro chefiou a Casa Civil na gestão Bolsonaro. Agora, faz um comparativo com a equipe de Lula: "Imagina se eu não conversasse com o Paulo Guedes [então ministro da Economia]".

"O ministro Haddad não teve forças para apresentar uma proposta de corte de gastos", diz o senador, se referindo à discussão de equilíbrio fiscal que resultou na crise do IOF na última semana.

Conforme mostrou a coluna, a decisão do Congresso em derrubar o decreto do IOF aumentou a tensão na relação do Congresso com o Palácio do Planalto, retrata o isolamento cada vez maior do governo e mostra o caminho de alianças para a disputa presidencial de 2026.