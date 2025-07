Lula 3 abraça lema de 'justiça social' e faz ofensiva para proteger legado

O PT lançou nas redes sociais uma campanha batizada de "Taxação BBB: Bilionários, Bancos e Bets. Mais justiça tributária e menos desigualdades", na qual defende a taxação de 140 mil super-ricos e de apostas online para isentar 25 milhões de brasileiros no Imposto de Renda.

Somados, os vídeos já atingiram mais de 10 milhões de visualizações em diferentes canais nas redes sociais.

O entendimento na cúpula do partido e no governo federal é o de que a mensagem está furando a bolha. Ontem, Lula participou de evento na Bahia e ergueu uma placa com a frase "taxação dos super ricos".

O engajamento das postagens está em um patamar muito mais alto do que é o padrão para as redes sociais do campo político da esquerda. O PT organizou uma reunião virtual com influenciadores para incentivar a disseminação da campanha.

"Passamos nas cordas os últimos dois anos, mas agora acertamos a embocadura", disse ontem o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), secretário nacional de Comunicação do PT, durante a reunião virtual que contou com cerca de 270 influenciadores para tratar da campanha.