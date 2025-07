Governo quer discutir com Congresso isenção de IR em conciliação do IOF

O projeto está com o deputado Arthur Lira (PP-AL), que, na semana passada, adiou a apresentação do relatório final após a derrubada dos decretos do IOF pelo Congresso.

"Todo mundo está querendo o mesmo resultado: equilibrar as contas públicas com justiça social. Ninguém quer fazer recair sobre o ombro do trabalhador o ajuste fiscal necessário que está sendo patrocinado", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta sexta.

"O que vamos levar ao Supremo é um plano que está em curso com os resultados conhecidos: bolsa batendo recorde, dólar estável há três anos, inflação em queda. Temos que preservar o ambiente econômico da melhor maneira possível, fazendo os ajustes necessários não recaírem sobre quem mais precisa, em cima de quem paga imposto, mas fazer recair sobre a parcela da sociedade que escapa do sistema tributário", acrescentou.