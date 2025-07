Apoio de Trump a Bolsonaro já era esperado pelo STF, e Corte está blindada

Bolsonaro é réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado. A expectativa é que o julgamento seja finalizado ainda neste ano. Se for condenado, ele pode ser preso.

Na postagem, Trump compara a situação de Bolsonaro com a que ele viveu nos Estados Unidos e diz que ambos os casos se tratam de perseguição judicial.

"O que ele falou está corretíssimo", disse à coluna o pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente.

Segundo ele, há uma "perseguição política" porque Bolsonaro não tem "ligação com a baderna do dia 8 de Janeiro", que o ministro Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido de participar do julgamento, uma vez que a investigação apura uma suposta tentativa de assassiná-lo; e que a delação de Mauro Cid, central no processo, deveria ser cancelada por ferir as bases de sigilo do acordo.