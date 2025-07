'Chegou vez do Brasil', diz ex-Jovem Pan nos EUA sobre post de Trump

"Tenho dito que todas as etapas burocráticas foram cumpridas e a dificuldade estava sendo [a situação de Bolsonaro no Brasil] chegar à mesa do Trump por conta das questões mundiais", disse Figueiredo, citando as guerras no Oriente Médio e Rússia, a confusão entre o presidente e seu antigo aliado Elon Musk e ao projeto de Orçamento do governo.

"Cuba foi pesadamente sancionada na semana passada, Colômbia também (de leve) e agora chegou a vez do Brasil ganhar atenção", acrescentou.

O objetivo, afirma, segue sendo responsabilizar Moraes pelo que os aliados de Bolsonaro consideram perseguição política no julgamento da trama golpista.

Questionado sea declaração pode de alguma maneira influenciar o processo em curso no tribunal, ele disse que não. A leitura é semelhante na Suprema Corte.

"Se algum ministro do STF pensa que eu estou ou o Eduardo estamos trabalhando para que eles inocentem o presidente Bolsonaro, eles estão absolutamente perdidos. O que buscamos é algo muito maior: libertar o Brasil do regime ditatorial do Alexandre [de Moraes]. E isso passa pela responsabilização dele e, se necessário, dos demais envolvidos", disse Figueiredo.

"Todos temos absoluta certeza de que não vai influenciar no julgamento."