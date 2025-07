Centrão vê peso em apoio de Trump, mas falta consenso sobre Eduardo em 2026

A declaração de Donald Trump em apoio a Jair Bolsonaro (PL) foi recebida com mais entusiasmo pelo entorno do ex-presidente do que por integrantes do centrão.

Pessoas próximas à família Bolsonaro têm dito que uma eventual sanção dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai fortalecer o nome do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na chapa presidencial de 2026. A publicação de ontem foi lida por bolsonaristas neste sentido.

Mas integrantes do centrão dizem que ainda é cedo para fazer esse tipo de avaliação, que falta mais de um ano para a eleição e que muita coisa vai acontecer no cenário político até o pleito, em outubro do próximo ano.