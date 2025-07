Tarifaço de Trump sobre Brasil pega governo Lula de surpresa

O anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre o Brasil pegou a equipe do presidente Lula de surpresa.

Logo após Trump anunciar a decisão, integrantes do governo diziam que ainda precisavam entender o impacto da medida. Segundo integrantes do governo, uma sobretaxa até 20% não seria tão surpreendente. Mas a nova alíquota ficou além de qualquer cenário previsto.

"É inacreditável o que o Trump está fazendo nos EUA e com o mundo", disse uma fonte do alto escalão do governo.