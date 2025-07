Governo vê entrave em negociação com Trump aliado de Bolsonaro e contra STF

A decisão do presidente Donald Trump de impor tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil criou um impasse para o governo Lula (PT) sob o ponto de vista econômico por causa dos argumentos políticos usados para justificar o aumento da alíquota.

Trump associou a alta do imposto sobre produtos brasileiros com o processo que corre no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o classificou como perseguição política.

Na avaliação de um integrante do alto escalão do governo Lula, não há base para negociar se o que Trump pretende é pressionar o STF e interromper o processo em que Bolsonaro é réu.