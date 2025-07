Alvo de bolsonaristas, Tarcísio faz malabarismo em reação a tarifa de Trump

Não é isso que o entorno de Bolsonaro espera dele. Aliados do ex-presidente não se cansam de lembrar que o governador foi eleito com o apoio da família e que ele não teria força para concorrer ao Planalto sem o apoio de Bolsonaro.

No fim de junho o governador subiu em um carro de som na Avenida Paulista durante ato de apoio a Bolsonaro. Fez um "discurso de presidenciável da oposição", nas palavras de bolsonaristas. Na ocasião, atacou Lula, defendeu Bolsonaro e deixou de fora as críticas ao Supremo esperadas pelos apoiadores do ex-presidente. Sequer mencionou a corte ou o ministro Alexandre de Moraes.

É o mesmo roteiro do comunicado sobre o tarifaço de Trump. Um recado para o centro, mas que o entorno de Bolsonaro também observa.