Malafaia diz que Trump 'vai pegar' Moraes e Gonet 'na pessoa física'

Em março, a coluna mostrou que Eduardo Bolsonaro e aliados trabalhavam impor sanções não apenas a Moraes, mas também a Gonet e ao delegado da Polícia Federal Fabio Shor, responsável por alguns dos inquéritos envolvendo a família Bolsonaro.

As medidas estão sendo articuladas em três frentes: a aplicação de uma lei que provoca o congelamento das contas bancárias do alvo de sanção; a revogação dos vistos americanos, proibindo a entrada no país; além de um processo no Departamento de Justiça mirando o ministro responsável pelo processo sobre tentativa de golpe no Brasil.

Os bens dos ministros do STF em solo estrangeiro e a atuação de seus familiares nos Estados Unidos, como em escritórios de advocacia, também entraram no radar do grupo.

No anúncio da sobretaxa ao Brasil, Trump atacou o STF e o julgamento de Bolsonaro na corte.

Horas depois, Eduardo Bolsonaro leu uma carta assinada por ele e pelo aliado Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan e também denunciado ao Supremo, na qual culpam Moraes pela sobretaxa aplicada ao país.

Negociação entre Lula e Trump

Malafaia diz que a única saída para Lula é negociar sob os termos impostos pelo americano.