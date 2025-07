Tarifaço coloca em xeque imagem de 'direita moderada' de Tarcísio

As reações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), logo após o anúncio da sobretaxa de 50% por parte de Donald Trump colocaram em xeque a imagem de "direita moderada" que ele vem tentando construir para se viabilizar como o presidenciável "de centro" em 2026.

Em menos de uma semana, Tarcísio se expôs com o empresariado paulista, com a família Bolsonaro e com os partidos da centro-direita em uma situação cuja avaliação na política é unânime: ele não precisava ter entrado no tema.

Na terça, véspera do tarifaço, Tarcísio replicou postagem de Trump atacando o processo no STF (Supremo Tribunal Federal) contra Bolsonaro por tentativa de golpe. Na quarta, logo após o anúncio do presidente americano, Tarcísio responsabilizou Lula pelo aumento das taxas. Mas as atitudes mais erráticas ainda estavam por vir.