Bolsonaro deve ir para prisão domiciliar caso seja condenado pelo STF

A expectativa é que o processo por tentativa de golpe de Estado seja concluído pelo STF ainda em 2025.

A condenação de Jair Bolsonaro é considerada real por quem acompanha o processo. Mas somente ao final do julgamento é que Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados. Uma eventual prisão dependeria do tamanho da pena e da análise de todos os recursos das defesas, incluindo os chamados embargos, que servem para esclarecer alguns pontos da decisão do STF. A prisão em regime fechado é aplicada a condenados com oito anos de prisão ou mais.