Medidas contra Bolsonaro evitam prisão preventiva

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de impor medidas cautelares para restringir as ações de Jair Bolsonaro (PL) foi usada para evitar uma medida mais gravosa, que seria a prisão preventiva do ex-presidente, segundo fontes a par da investigação.

Bolsonaro está sob suspeita de cometer os crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. O STF já tinha autorizado uma investigação parecida contra seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Para os investigadores, pai e filho incentivaram Donald Trump a impor uma sanção ao Brasil —a sobretaxa de 50% aos produtos importados do país— como maneira de pressionar o STF a anistiar Jair Bolsonaro. Assim, estariam atuando para obstruir e interferir no curso da ação penal da trama golpista e das investigações em andamento no STF.