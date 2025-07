Articulação para revogar visto de Moraes começou antes da posse de Trump

Aliados de Moraes dizem que ele não tem visto ativo dos Estados Unidos e nem pretensão de viajar ao país. Mas ele é casado e tem filhos.

Em março, Eduardo e aliados já discutiam a ampliação medidas contra outros ministros do Supremo, além do procurador-geral Paulo Gonet e do delegado da Polícia Federal, Fabio Schor, como revelou a coluna.

A articulação de Eduardo nos EUA resultou na abertura de uma investigação contra ele no STF. O entendimento no tribunal é que o deputado colaborou para Donald Trump decidir aplicar tarifas contra o Brasil e ameaçar a soberania do país, e que seu pai Jair Bolsonaro, se alinhou a ele contra a integridade do Brasil —o que o levou a ser alvo de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de falar com o filho.

Sanções contra Moraes

Eduardo Bolsonaro e o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo vêm trabalhando junto ao Congresso e ao governo dos Estados Unidos pela imposição de uma sanção maior contra Moraes —o foco é a aplicação da Lei Magnitsky, considerada a "morte financeira" de uma pessoa.

Ao anunciar que se licenciaria do mandato para ficar nos Estados Unidos, em marco, Eduardo afirmou que estava trabalhando por essa punição específica contra o ministro do Supremo.