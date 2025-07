'Campanha criminosa', 'intimidação': Moraes e PGR avaliam ação de Bolsonaro

Para os investigadores, pai e filho estão atuando contra a soberania nacional e contra a independência do Poder Judiciário, instigando seguidores e atuando junto ao governo dos EUA para que pressionem o STF na reta final do julgamento por tentativa de golpe.

O ex-presidente é réu e pode ser condenado no segundo semestre. Ele mesmo disse que se considera já condenado.

A imposição de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de falar com outros investigados —incluindo o próprio filho—, foi definida pelo ministro como uma alternativa à prisão cautelar, para "resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal".

Sanções contra Moraes

Desde janeiro, a coluna tem mostrado que Eduardo Bolsonaro e o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo têm trabalhado junto ao Congresso e ao governo dos Estados Unidos pela imposição de uma sanção contra Moraes — o foco é a aplicação da Lei Magnitsky, considerada a "morte financeira" de uma pessoa.

No fim de fevereiro, Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos e se licenciou do mandato com o objetivo de trabalhar pela sanção. Outros ministros do Supremo, seus familiares, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o delegado Fabio Shor também entraram na mira do deputado.