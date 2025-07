Governo já projeta sanção financeira dos EUA contra Moraes e prepara reação

Essa possibilidade já era dada como certa antes mesmo do secretário de Estado americano Marco Rubio anunciar a revogação do visto americano de Moraes, de ministros do STF e do procurador-geral da República, Paulo Gonet e de seus familiares.

O entorno de Lula entende que a medida é unilateral, de prerrogativa do presidente americano e, portanto, não há o que ser feito para impedir uma eventual sanção. Mas que, se implementada, cabe ao governo levar o caso a cortes internacionais para mostrar que Moraes não é um violador de direitos humanos.

A articulação de Eduardo nos EUA resultou na abertura de uma investigação contra ele no STF. O entendimento no tribunal é que o deputado colaborou para Donald Trump decidir aplicar tarifas contra o Brasil e ameaçar a soberania do país, e que seu pai, Jair Bolsonaro, se alinhou a ele contra a integridade do Brasil —o que o levou a ser alvo de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de falar com o filho.

Punição a Moraes

A Lei Magnitsky permite ao governo americano adotar sanções migratórias, financeiras e comerciais contra autoridades que cometam violações de direitos humanos ou envolvidas em casos graves de corrupção.

Na prática, o ministro poderia perder cartões emitidos por bancos americanos, ter o acesso a pagamentos por Google Pay e Apple Pay bloqueados, além de ser monitorado por empresas americanas como o Google para garantir que ele não está contornando as sanções, segundo a legislação. Empresas e cidadãos americanos ficam impedidos de negociar com Moraes, mas não há previsão de sanção para pessoas ou entidades internacionais.