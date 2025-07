Sanção contra Moraes orquestrada por Eduardo Bolsonaro nos EUA tem 3 bases

Como revelou a coluna, a tentativa de revogação dos vistos de Moraes e de seus familiares começou antes mesmo da posse do atual presidente norte-americano, segundo fontes envolvidas na articulação.

Foi Paulo Figueiredo, neto do general e presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo, quem facilitou o acesso de Eduardo Bolsonaro a gabinetes em Washington. Ele próprio foi denunciado no processo da trama golpista de 8 de Janeiro e reside nos Estados Unidos desde 2015.

Figueiredo afirma ter participado da primeira campanha de Trump, em 2016, quando conheceu Steve Bannon — de quem se tornou amigo.

Bannon é considerado o principal ideólogo do trumpismo — o equivalente a Olavo de Carvalho para o bolsonarismo — e o arquiteto teórico do movimento Maga ("Make America Great Again").

"Ele é quem dá a direção que o público Maga segue. O programa dele, War Room, é por onde passam todas as pessoas influentes — inclusive quase todos os ex-secretários de Trump", afirmou Figueiredo à coluna.

Figueiredo também relata ter trabalhado com Jason Miller em um projeto nos EUA, o que teria aproximado os dois. "É alguém que viveu na pele as ações do Alexandre", diz.