Aliado de Eduardo contra Moraes foi sócio de Trump no Rio e preso em Miami

Ele conta que estava almoçando com Ivanka em Palm Beach, na Flórida, no campo de golfe da família, quando Trump chegou de helicóptero. "Ela perguntou se eu gostaria de conhecê-lo, e eu disse que sim."

"Ele falou comigo rapidamente até que ela disse que eu era neto do ex-presidente do Brasil. Então ele imediatamente ficou interessado, sentou e ficamos falando sobre política. Já naquela época ele estava claramente mais interessado em política do que em negócios", diz Figueiredo. Ele é neto do general João Baptista Figueiredo, último presidente brasileiro na ditadura militar (1979-1985).

O projeto do hotel na Barra foi tocado por ele em parceria com Ivanka e com Donald Trump Jr., filho primogênito do presidente americano.

Outro empreendimento do conglomerado Trump também afundou naquela época: o Trump Towers, no centro do Rio, previa um complexo de escritórios de alto padrão, mas não chegou a sair do papel.