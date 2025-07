Temer critica tarifaço dos EUA com Brasil, defende diálogo e prega união

O ministro é o principal alvo da ofensiva liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto ao governo americano.

A articulação de Eduardo estimulou a animosidade do presidente americano, Donald Trump, que impôs a sobretaxa ao Brasil relacionando o aumento da tarifa ao avanço do processo contra Jair Bolsonaro no STF.

Na semana passada, os vistos de Moraes e mais sete ministros e seus familiares e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, foram revogados pelo governo americano.

Temer já mediou conversa entre Bolsonaro e Moraes

No mês passado, Temer aconselhou Jair Bolsonaro a pedir desculpas a Moraes durante o interrogatório do processo da trama golpista no STF.

Bolsonaro seguiu o conselho, pediu desculpas e adotou tom amigável com o ministro.