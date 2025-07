Sanção que Eduardo pede a Moraes já puniu China por genocídio e tortura

De acordo com Julia, a motivação dos EUA no caso do Brasil segue "razões políticas e tem muito pouco a ver com o propósito original da Lei Magnitsky", afirma. "É uma instrumentalização dessa importante legislação."

Crimes em campos de detenção na China

Em comunicado sobre a aplicação da Magnitsky contra os responsáveis pelo massacre dos uigures, o Departamento do Tesouro americano afirmou que no fim de 2016 o Departamento de Segurança Pública de Xinjiang passou a usar reconhecimento por inteligência artificial para monitorar os uigures e capturar pessoas para enviar a campos de detenção, onde elas passavam por "reeducação política".

Cinco anos depois, o governo chinês continuava a praticar genocídio e crimes contra a humanidade contra a minoria étnica, segundo os EUA.

Nos documentos usados para embasar a punição, o governo dos EUA cita tortura, estupros, esterilização forçada de mulheres, trabalho forçado e restrições contra liberdade religiosa, de expressão e de movimento.