Governo e STF estudam reação a sanção dos EUA contra Moraes

O governo federal e o STF (Supremo Tribunal Federal) estudam maneiras para reagir à sanção financeira contra o ministro Alexandre de Moraes, alvo uma punição imposta pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky.

A equipe de Lula pretende levar o caso a tribunais internacionais. O governo entende que precisa atuar para defender a soberania do país e a independência do Judiciário brasileiro.

O STF analisa o alcance da decisão, que pode não atingir as contas bancárias do ministro nos bancos do país.