Bancos, STF e governo tentam entender alcance de sanção a Moraes

Advogados e juristas estão comparando a decisão sobre Moraes com outras já impostas pelos EUA e constatando que, em alguns casos, as ordens são detalhadas. Trazem, por exemplo, a proibição absoluta e expressa de relacionamento bancário com o sancionado por parte de qualquer instituição do mundo que tenha negócios nos Estados Unidos.

Há casos que a restrição não alcança o sistema financeiro no país do alvo atingido — por exemplo, as contas de Moraes em bancos brasileiros.

Essa confusão está gerando dúvidas sobre os efeitos que a Magnitsky vai ter sobre Moraes e o sistema financeiro do Brasil.

Neste primeiro momento, o entendimento preliminar que está sendo majoritário no universo jurídico é o de que as operações em real não estão alcançadas. Ou seja, que as contas do ministro no Brasil não serão afetadas.

As dúvidas também alcançam as empresas de cartão. Por exemplo, se o ministro pode usar um cartão de crédito internacional emitido por banco brasileiro para fazer uma compra no Brasil; ou, se o fizer, o banco e a bandeira de cartão ficam expostos ao risco de multa.